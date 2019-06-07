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Лідер збірної України U-20 отримав страшну травму в чвертьфіналі ЧС: відео моменту

3.1тЧитати матеріал російською

Лідер молодіжної збірної України з футболу Денис Попов отримав важку травму в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Польщі.

У поєдинку проти Колумбії захисник київського "Динамо" змушений був покинути поле після страшного підкату з боку суперника на 86-й хвилині гри. Намагаючись зіграти в м'яч, гравець південноамериканської команди Карбонеро зіграв шипами в голеностоп Дениса, який при цьому ще q підвернув ногу.

Денис Попов

Денис Попов

В результаті Попов, за словами наставника української "молодіжки" Олександра Петракова, найімовірніше, отримав перелом.

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Відзначимо, що арбітр зустрічі після перегляду відеоповтору прийняв рішення видалити колумбійського футболіста.

Сама зустріч завершилася мінімальною перемогою українців – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на чемпіонаті світу з футболу U-20 було встановлено неймовірний рекорд результативності.

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Тема
Україна Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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