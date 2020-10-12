Лідер збірної України: це ганьба, нас обіграли, як дітей
Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков назвав ганебною поразку збірної України від Франції в товариському матчі.
Про це він заявив в ефірі передачі "Великий футбол". При цьому він зазначив, що рахунок матчу 1:7 занадто великий для нашої команди.
"Це ганьба для нас. Ми розуміємо проти кого граємо, але... Клас гравців збірної Франції вищий за наш. Якщо чесно, обіграли нас, як дітей. Але я вважаю, що такий рахунок – неприпустимий для нашої збірної. Тим більше, вона висока підняла планку", – прокоментував гру у Парижі Циганков.
Нагадаємо, саме Віктор став автором єдиного гола українців у ворота Франції у грі 7 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, після фіаско в Парижі збірна України мінімально програла Німеччині у Лізі націй.