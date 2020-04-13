Лідер збірної України з футболу Руслан Малиновський знову жорстко відреагував на розмови про те, що пандемія коронавірусу є надуманою проблемою.

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Півзахисник італійської "Аталанти" навів власні приклади того, як його торкнулася епідемія.

Руслан Малиновський ФК "Аталанта"

"Смішно говорити, що тема з коронавірусом роздута. Я бачив деякі статті про це. У мене в Бергамо живе друг із мого рідного міста Житомир, давно його знаю – у нього помер знайомий. 60 років, ніколи не хворів, жодних симптомів відразу не було. Загинула людина від коронавірусу. У мене сусідка живе в моєму будинку, у неї брат у важкому стані. Тут багато людей, у яких хтось у важкому стані. Це серйозні речі", – сказав Малиновський в ефірі програми "Великий футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський суперчемпіон із боксу Теренс Кроуфорд назвав брехнею пандемію коронавірусу.

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