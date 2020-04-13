Головна Новини
13 квітня • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Лідер збірної України розповів про те, як зіткнувся з коронавірусом

2.6т
Читати матеріал російською

Лідер збірної України з футболу Руслан Малиновський знову жорстко відреагував на розмови про те, що пандемія коронавірусу є надуманою проблемою.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Півзахисник італійської "Аталанти" навів власні приклади того, як його торкнулася епідемія.

Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

ФК "Аталанта"

"Смішно говорити, що тема з коронавірусом роздута. Я бачив деякі статті про це. У мене в Бергамо живе друг із мого рідного міста Житомир, давно його знаю – у нього помер знайомий. 60 років, ніколи не хворів, жодних симптомів відразу не було. Загинула людина від коронавірусу. У мене сусідка живе в моєму будинку, у неї брат у важкому стані. Тут багато людей, у яких хтось у важкому стані. Це серйозні речі", – сказав Малиновський в ефірі програми "Великий футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський суперчемпіон із боксу Теренс Кроуфорд назвав брехнею пандемію коронавірусу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Руслан Малиновський
Теги
Збірна України з футболу ФК Аталанта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Cloud9
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
North
VS
Team Spirit
Победа North
1.68 Сделать ставку
SMASH
VS
Illuminar
Победа Illuminar
1.75 Сделать ставку
BIG
VS
Sprout
Победа BIG
1.50 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Heretics
Победа Heretics
1.52 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
1.56 Сделать ставку
fnatic
VS
mousesports
Тотал меньше 4,5 карт
1.52 Сделать ставку
Chaos
VS
Orgless
Победа Orgless
1.60 Сделать ставку
Team Spirit
VS
forZe
Победа forZe на первой карте с форой в -2,5 раунда
1.80 Сделать ставку