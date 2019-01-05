Лідер ультрас очолив український футбольний клуб

В українському футболі відбулася неординарна подія. Клуб другої ліги України вінницьку "Ниву" очолив лідер ультрас, чого ніколи не відбувалося в історії країни.

Новий президент Дмитро Рогозюк став біля керма після відмови працювати в клубі колишнього глави Василя Вовка.

"Новий власник Дмитро Рогозюк готовий передати клуб в надійні руки людям, у яких є можливість його фінансувати. Це зроблено з метою зберегти юридичну структуру і колектив. В ідеалі "Нива" може стати міським або обласним комунальним підприємством. Це давало б гарантії стабільного фінансування і стабільного розвитку", - пояснив таке рішення віце-президент "Ниви" Кудіяров в коментарях офіційному сайту клубу.

Дмитро Рогозюк ФК Нива-В

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"Нива" знаходиться на четвертому місці групи А третього за значимістю футбольного дивізіону України. За підсумками 17 зустрічей в активі у вінницької команди 26 очок. "Нива" здобула шість перемог і зазнала три поразки, зігравши вісім поєдинків внічию.

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