Лідер "Шахтаря" зробив несподіване зізнання про стосунки з гравцями "Динамо"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко заявив, що після переїзду "гірників" до Києва стосунки між його одноклубниками та футболістами "Динамо" покращилися.

"Багато що змінилося. Ми досить добре спілкуємося з гравцями "Динамо". Не скажу, що прямо близько. Близько спілкуються тільки хлопці, які молодші, тому що вони разом пройшли юнацькі та молодіжні збірні. Коли я жив у Донецьку, то ні з ким із "Динамо" не спілкувався, тільки в збірній міг перекинутися парою слів. А зараз ми списуємося, обговорюємо щось, цікавимося один в одного справами", – цитує слова Степаненка видання Динамо Київ від Шурика.

Тарас Степаненко Football.ua

Він також зазначив, що це позитивно вплинуло на мікроклімат у збірній України.

"У збірної теж дуже тепла атмосфера: всі один одного підколюють, жартують, вітають з днями народження. Тому я згоден, що протягом цих років, що пройшли в Києві, теплішими стали взаємини між футболістами "Шахтаря" та "Динамо"", – додав гравець "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Євген Коноплянка розповів про стосунки в національній команді у 2010 році і порівняв їх із нинішніми.

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