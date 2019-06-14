Лідер "Шахтаря" залишає клуб: названо вартість трансферу

Один із лідерів донецького "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі близький до того, щоб залишити свою нинішню команду.

29-річний лівий захисник, який в останніх трьох сезонах демонструє чудовий футбол, найімовірніше, продовжить кар'єру в італійській "Ромі". У стані "вовків" він возз'єднається із екс-наставником "гірників" Паулу Фонсекою, який у наступному сезоні тренуватиме римську команду, повідомляє Forzaroma.info.

Ісмаїлі (другий праворуч у верхньому ряду) ФК "Шахтар"

Крім того, стало відомо, що "Ромі" вдалося домогтися істотного прогресу у переговорах із "Шахтарем". Спочатку чемпіони України готові були відпустити футболіста не менше, ніж за 20 мільйонів євро. Однак "вовкам" вдалося збити ціну і сторони зійшлися на сумі у 15 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оперативно знайшов заміну Паулу Фонсеці, оголосивши про прихід нового тренера.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!