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Лідер "Шахтаря" залишає клуб: названо вартість трансферу

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Один із лідерів донецького "Шахтаря" бразилець Ісмаїлі близький до того, щоб залишити свою нинішню команду.

29-річний лівий захисник, який в останніх трьох сезонах демонструє чудовий футбол, найімовірніше, продовжить кар'єру в італійській "Ромі". У стані "вовків" він возз'єднається із екс-наставником "гірників" Паулу Фонсекою, який у наступному сезоні тренуватиме римську команду, повідомляє Forzaroma.info.

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Ісмаїлі (другий праворуч у верхньому ряду)

Ісмаїлі (другий праворуч у верхньому ряду)

ФК "Шахтар"

Крім того, стало відомо, що "Ромі" вдалося домогтися істотного прогресу у переговорах із "Шахтарем". Спочатку чемпіони України готові були відпустити футболіста не менше, ніж за 20 мільйонів євро. Однак "вовкам" вдалося збити ціну і сторони зійшлися на сумі у 15 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" оперативно знайшов заміну Паулу Фонсеці, оголосивши про прихід нового тренера.

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Тема
Трансфери
Особа
Ісмаїлі
Теги
ФК ШахтарФК Рома
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