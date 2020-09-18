Лідер "Шахтаря" вирішив піти з команди

Михайло Морозов Футбол 10:52, 18.09.2020

Лідер донецького "Шахтаря" Тайсон попередив керівництво про намір піти з команди після закінчення контракту.

Як повідомляє видання RevistaColorada, бразилець вже має попередню угоду з "Інтернасьоналем", в якому він починав свою кар'єру футболіста. Контракт Тайсона з "гірниками" закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, що бразилець перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року із "Металіста". За цей час він взяв участь у 277 матчах донецького клубу, забивши 53 голи і віддавши 77 результативних передач.

Відзначимо, що Тайсон неодноразово прямо натякав на бажання піти з української команди, скаржачись на неї в Instagram. Взимку 2020 року його позбавили капітанської пов'язки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Вест Хем" Андрія Ярмоленка може перейти захисник "Шахтаря" і збірної України Микола Матвієнко.

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