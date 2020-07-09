Лідер "Шахтаря" привітав футболіста "Динамо" з перемогою в Кубку України. Фотофакт

Максим Богданов Футбол 23:38, 9.07.2020 Оновлено: 23:51, 9.07.2020

Бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон привітав уругвайського хавбека "Динамо" Карлоса де Пену з перемогою в фіналі Кубка України.

Лідер "гірників" опублікував спільне фото в Instagram-сторіз, підписавши його двома мовами.

"Вітаю, друже мій", – написав Тайсон англійською та російською.

Тайсон і де Пена
Instagram Тайсона

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" у серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювала Кубок України.

Столична команда зрівнялася з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв у незалежній Україні – по 35 титулів

Головний тренер "біло-синіх" Олексій Михайличенко залишився задоволений підсумком зустрічі з "Ворсклою. За словами наставника, матч складався непросто, але команда досягла потрібного результату.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Махінація Зеленського з держбюджетом: з нас регоче весь світ

MONATIK став тріумфатором премії YUNA-2020: його назвали найкращим артистом сучасності

Підозра Порошенку, виписана Венедіктовою, незаконна, – керівник групи ДБР

Українців зобов'яжуть продавати і здавати житло через рієлторів? Усе про нові правила від "Слуги"

У справі "Прямого" поставлена задача про арешт телеканалу, – керівник слідчої групи ДБР