Лідер "Шахтаря" оголосив про те, що йде з команди

Лідер донецького "Шахтаря" Тайсон оголосив про те, що не буде продовжувати контракт із командою і повернеться в бразильський "Інтернасьональ".

Як повідомляє видання Goal, він вже провів переговори з представниками клубу, який його виховав. Футболіст розповів, що керівництво "гірників" вже знає про його рішення.

"На цьому тижні у мене була зустріч з моїми агентом, юристом і представниками "Інтернасьоналя". Сподіваюся, що на цей раз все закінчиться щасливо. Я не думаю про те, щоб залишитися тут. Я думаю про повернення додому. У мене немає жодних претензій до "Шахтаря", але час настав. Я вже повідомив їм про своє рішення. Я сказав, що я їх дуже поважаю, але не збираюся підписувати новий контракт. Вони попросили мене подумати, хоч і розуміють, що в наступному році мене тут вже не буде", – заявив Тайсон.

Контракт бразильця з "Шахтарем" закінчується в кінці червня 2021 року. За півроку до цього він має право підписати попередню угоду з іншою командою. Футболіст перебрався в Україну в 2010 році, перейшовши в харківський "Металіст". У січні 2013-го Тайсон приєднався до "гірників", за яких провів 281 матч, забив 53 голи і віддав 78 асистів.

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