Лідер представника України в Лізі Європи підпише контракт з бельгійським клубом – ЗМІ

Лідер чернігівської "Десни" Олександр Філіппов близький до підписання контракту з бельгійським "Сент-Трюйденом".

Як повідомляє видання Het Belang Van Limburg, у четвер, 17 вересня, 27-річний нападник прибуде в розташування команди для проходження медогляду та оформлення довгострокової угоди з командою.

Філіппов приєднався до "Десни" в 2016 році на правах вільного агента. У сезоні 2019/20 він став другим бомбардиром української Прем'єр-ліги, забивши 16 голів у 30 матчах за команду. У нинішньому чемпіонаті на його рахунку два поєдинки й один гол.

Філіппов допоміг чернігівському клубу зайняти четверте місце та завоювати путівку у відбір до Ліги Європи 2020/21 за підсумками минулого сезону УПЛ. "Десна" почне свій шлях з третього кваліфікаційного раунду ЛЄ, де її суперником стане переможець пари "Кукесі" (Албанія) – "Вольфсбург" (Німеччина).

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