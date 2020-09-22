Лідер представника України в ЛЄ офіційно перейшов у європейський чемпіонат

Лідер чернігівської "Десни" Олександр Філіппов став гравцем "Сент-Трюйдена", який виступає у вищому дивізіоні чемпіонату Бельгії.

На офіційному сайті команди оголосили про перехід українського футболіста. Умови трансферу та деталі контракту нашого співвітчизника в новому клубі не розголошуються.

Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, Філіппов обійшовся "Сент-Трюйдену" в 1,5 мільйона євро.

Нападник приєднався до "Десни" у 2016 році на правах вільного агента. У сезоні 2019/20 він став другим бомбардиром української Прем'єр-ліги, забивши 16 голів у 30 матчах за команду. У нинішньому чемпіонаті на його рахунку два поєдинки та один гол.

Його новий клуб займає 15-те місце в чемпіонаті Бельгії, набравши 5 очок після 6 стартових турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий суперник "Десни" в третьому раунді відбору до Ліги Європи та можливий суперник у плей-оф кваліфікації.