Лідер "Ман Сіті" схопив за шию дівчину-арбітра під час матчу. Відео

Лідер "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро потрапив у скандал у матчі 5-го туру чемпіонату Англії проти "Арсеналу" (1:0).

Після боротьби біля кутового флангу дівчина-лайнсмен Шан Мессі-Елліс віддала аут лондонцям. Це обурило аргентинського нападника, який спочатку щось сказав арбітрині, а потім схопив її за шию.

Це не сподобалося ні Шан (вона зробила рух, щоби відштовхнути футболіста), ні фанатам. У Twitter його відразу розкритикували. До вболівальників долучилися відомі люди.

Але жодних санкцій не було. Головний арбітр Ентоні Тейлор залишив епізод без уваги. ФА теж не знайшла складу злочину, повідомляє The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Агуеро був одружений із дочкою легендарного Дієґо Марадони Джанніні, але розлучився з нею у 2012 році. Зараз його пасією є аргентинка Софія Кальцетті.