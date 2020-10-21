Лідер "Ман Сіті" схопив за шию дівчину-арбітра під час матчу. Відео

Лідер "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро потрапив у скандал у матчі 5-го туру чемпіонату Англії проти "Арсеналу" (1:0).

Після боротьби біля кутового флангу дівчина-лайнсмен Шан Мессі-Елліс віддала аут лондонцям. Це обурило аргентинського нападника, який спочатку щось сказав арбітрині, а потім схопив її за шию.

The clip of Aguero putting his hand on Sian Massey-Ellis is so wrong for sooo many reasons:



❌ You do not touch the ref in any sport



❌ You never grab someone by their neck (just why? Why?!?)



❌ And besides those two common rules ... he would never do it with a male ref🤷🏻♂️ pic.twitter.com/5UoW74BrB2 - David Eeckhout (@EeckhoutDavid) October 18, 2020

Це не сподобалося ні Шан (вона зробила рух, щоби відштовхнути футболіста), ні фанатам. У Twitter його відразу розкритикували. До вболівальників долучилися відомі люди.

Але жодних санкцій не було. Головний арбітр Ентоні Тейлор залишив епізод без уваги. ФА теж не знайшла складу злочину, повідомляє The Sun.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Агуеро був одружений із дочкою легендарного Дієґо Марадони Джанніні, але розлучився з нею у 2012 році. Зараз його пасією є аргентинка Софія Кальцетті.