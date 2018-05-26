Лідер "Ліверпуля" зробив резонансний вчинок заради фіналу ЛЧ

Нападник "Ліверпуля" Мохаммед Салах відмовився від дотримання посту заради київського фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Спочатку єгиптянин планував дотримуватися місяць Рамадан і перед грою з "Реалом". Таким чином, форвард зумів би поїсти тільки за півтори години до початку зустрічі. Однак він разом з лікарями "Ліверпуля" вирішив відмовитися від цього.

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"Салах дотримувався посту, коли ми були на зборах в Марбельї. Але в п'ятницю перед грою і в день матчу він не буде робити цього, так що пост не вплине на нього. Після фіналу він відновить його", - заявив фізіотерапевт англійської команди Рубен Понс, слова якого наводить радіостанція Cadena SER.

Нагадаємо, що Салах забив приголомшливий гол в півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти римської "Роми"