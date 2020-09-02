Лідер "Динамо" залишив збірну України

Один з лідерів київського "Динамо" Микола Шапаренко не зіграє в першому турі Ліги націй за збірну України.

Півзахисник отримав пошкодження і покинув розташування національної команди

"З усіма все в порядку, єдине, що нас покинув Шапаренко. У нього невелика травма, я думаю, м'язова. Ми порадилися з доктором національної команди, і доктором "Динамо", тому ми його 2 вересня відпустили, він повернувся назад до Києва. А так – всi в зборі", – сказав головний тренер збірної України Андрій Шевченко на передматчевій пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні інший гравець "Динамо" покинув розташування національної збірної України, щоб приєднатися до збірної U-21.

Нагадаємо, що збірна України з футболу у четвер, 3 вересня, зіграє проти збірної Швейцарії свій перший матч у Лізі націй УЄФА.

Початок зустрічі о 21:45. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цю гру.