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10 вересня • оновлено в 23:00
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Лідер "Динамо" видав фантастичний матч у відборі Євро-2020

10.2т Читати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" і збірної Словенії Беньямін Вербич став героєм матчу своєї національної команди у відборі Євро-2020. У себе вдома словенці приймали Ізраїль, і Вербич зробив дубль.

На 43-й хвилині Беньямін відкрив рахунок у матчі, завершивши швидку контратаку. Він отримав пас у центральній зоні й вирішив епізод, м'яко перекинувши воротаря.

Беньямін Вербич зробив дубль за Словенію

Беньямін Вербич зробив дубль за Словенію

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А на 90-й хвилині, за рахунку 2:2, гол хавбека "Динамо" став вирішальним. Забивши ударом головою, Вербич приніс надважливу перемогу команді Словенії — 3:2.

Огляд матчу:

Після 6-го туру словенці вийшли на друге місце в своїй групі, маючи 11 очок. У лідера — збірної Польщі — 13 очок, у команди Австрії — 10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 вересня, відбулися ще дев'ять матчів кваліфікації Євро-2020. Збірна Росії ледь уникла ганьби, а хорватська команда оступилася в Баку.

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Тема
Євро-2020
Особа
Беньямін Вербич
Місце
Словенія Любляна
Тег
ФК Динамо Київ
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