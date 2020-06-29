Лідер "Динамо" про поразку від "Десни": я дуже злий

Олександр Чеканов Футбол 18:50, 29.06.2020

Словенська легіонер київського "Динамо" Беньямін Вербич назвав справедливою поразку команди в центральному матчі 28-го туру УПЛ від "Десни".

Особливо розлютила лідера "біло-синіх" той факт, що команда пропустила вирішальний гол в компенсований час.

"Програти, пропустивши гол на останній хвилині після кутового... У мене просто немає слів. Я дуже злий! Я дійсно навіть не знаю, що сказати... А тепер на нас чекає матч з "Шахтарем". Прекрасно знаємо, на якому рівні грає ця команда. Так що, поза сумнівами, на нас чекає важкий поєдинок. Але ми зобов'язані брати очки – вони нам дуже потрібні. Постараємося їх добути. Так само як і постараємося показати більш кращу гру. А сьогодні погоджуся з тим, що як раз по грі "Десна" не була гіршоб за "Динамо". Вона була навіть кращою за нас. І заслужила ці три очки", – цитує Вербича "Динамо" Київ від Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко емоційно відреагував на поразку команди від "Десни".

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