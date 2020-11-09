Лідер "Динамо" пояснив суперечки з Луческу під час матчу з "Шахтарем"

Олександр Чеканов Футбол 18:23, 9.11.2020

Лідер київського "Динамо" Беньямін Вербич назвав хорошою атмосферу в команді після поразки від донецького "Шахтаря" у дев'ятому турі Прем'єр-ліги.

Про це він заявив в ефірі "Профутбол Digital", відповідаючи на питання щодо численних суперечок футболістів з головним тренером Мірчею Луческу під час поєдинку.

"Нормальна атмосфера. Ми продовжуємо йти на першому місці в чемпіонаті, здорово граємо у Лізі чемпіонів. Рухаємося далі. Але вже після перерви, пов'язаної з матчами збірних", – сказав Вербич.

Він додав, що програш киян 0:3 не відповідає логіці гри. "Ви бачили, нам сьогодні ні в чому не пощастило. Ця червона картка... Та й голи ми пропустили після своїх власних помилок", – заявив словенський легіонер "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу розкритикував донецький "Шахтар" за відмову переносити матч з "Динамо" через масовий спалах коронавірусу в столичній команді.

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