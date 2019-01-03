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Лідер "Динамо" фантастичним голом звернув увагу УЄФА — опубліковане відео

2.4тЧитати матеріал російською

Ювелірний удар півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова потрапив у збірку кращих голів від УЄФА (на відео, починаючи з 01:00).

Європейський союз представив список найкрасивіших забитих м'ячів у Лізі Європи гравцями, які здійснили прорив у сезоні. Серед них опинився і футболіст збірної України.

Епізод стався 20 вересня 2018 року в домашньому матчі першого туру ЛЄ проти "Астани". На 11-й хвилині Циганков віддав на Буяльського, Віталій одразу ж повернув Віктору під удар і капітан "Динамо" шикарним пострілом у нижній дальній кут відкрив рахунок — 1:0.

Зазначимо, що зустріч у результаті завершилася із рахунком 2:2.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Циганков потрапив у сферу інтересів одразу декількох топових європейських клубів.

Варто зазначити, що Віктор посів п'яте місце у списку найдорожчих гравців Прем'єр-ліги України.

Особа
Віктор Циганков
Теги
ФК Динамо КиївУЄФА
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