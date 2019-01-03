Лідер "Динамо" фантастичним голом звернув увагу УЄФА — опубліковане відео

Ювелірний удар півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова потрапив у збірку кращих голів від УЄФА (на відео, починаючи з 01:00).
Європейський союз представив список найкрасивіших забитих м'ячів у Лізі Європи гравцями, які здійснили прорив у сезоні. Серед них опинився і футболіст збірної України.
Епізод стався 20 вересня 2018 року в домашньому матчі першого туру ЛЄ проти "Астани". На 11-й хвилині Циганков віддав на Буяльського, Віталій одразу ж повернув Віктору під удар і капітан "Динамо" шикарним пострілом у нижній дальній кут відкрив рахунок — 1:0.
Зазначимо, що зустріч у результаті завершилася із рахунком 2:2.
🤩 Breakout stars 🤩- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 січня 2019 р
🔥 Lo Celso
👌 Djenepo
💫 Havertz
🎯 Jović
🙌 Heintz
👏 Smith Rowe
💥 Tsygankov
⚽️ Cutrone
💨 Sarr
👍 Loftus-Cheek
🚀 Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9
Як повідомляв OBOZREVATEL, Циганков потрапив у сферу інтересів одразу декількох топових європейських клубів.
Варто зазначити, що Віктор посів п'яте місце у списку найдорожчих гравців Прем'єр-ліги України.