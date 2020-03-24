Атакуючий півзахисник "Аталанти" Алехандро Гомес назвав жахливим рішення провести матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Валенсії" через їхній вплив на поширення коронавірусу.

"Проведення матчів проти "Валенсії" було жахливим рішенням. Спочатку ми думали, що це черговий грип, тому продовжували жити без обмежень. Я думаю, що нинішня ситуація в Бергамо спровокована нашою грою проти "Валенсії" на "Сан-Сіро". Тоді на стадіоні перебувало 45 тисяч чоловік", – цитує слова Гомеса видання Football Italia.

Алехандро Гомес

Одноклубник українця Руслана Малиновського також зазначив, що стикнувся з труднощами під час адаптації до нової реальності.

"Мені важко думати про футбол. Я намагаюся тренуватися протягом однієї-двох годин на день, щоб залишатися у формі, але маю проблеми з концентрацією", – додав Гомес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" назвали головною причиною спалаху коронавірусу.

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