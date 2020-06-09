Левченко порівняв владу в Росії з "пухлиною, яка вкрила здорове тіло"

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко поділився думкою про зв'язок спорту з політикою, пояснивши, навіщо ходив на несанкціонований мітинг на підтримку Навального, i порівнявши чинну владу в РФ з хворобою.

Євген Левченко ТК Футбол

На думку ексспортсмена, поживши в Європі, він зрозумів, що все може бути набагато краще, і що потрібно підтримувати людей, які намагаються щось зробити.

"Багато опозиціонерів помиляються, але для мене важливо, якщо людина намагається змінювати систему на краще. У мене не було ілюзій що щось зміниться. Я розумів, що цей режим надовго. Влада, яка зараз в Росії, подібна пухлинi, яка вкрила здорове тіло", – цитує Левченка Sports.ru.

Євген зізнався, що його "корчить", коли футболісти починають вибивати собі місце під сонцем.

"В Україні політичні сили не так сильно задіюють спортсменів. На жаль, в Росії це відбувається повсюдно. Я не кажу, що не варто думати про майбутнє, але, коли футболіст підлаштовується, підлизується – це викликає абсолютне почуття відрази", – сказав Левченко.

Раніше Левченко засудив гравців з нашої країни, які зараз виступають в Росії. На думку експівзахисника ряду голландських клубів, таким вчинкам просто немає пояснень.