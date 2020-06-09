Левченко: не бачу виправдань українським футболістам, які їдуть грати до Росії

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко засудив гравців з нашої країни, які зараз виступають в Росії.

На думку експівзахисника ряду голландських клубів, таким вчинкам просто немає пояснень.

Instagram Євгена Левченка

"На сьогоднішній день я вважаю неправильним, коли українські футболісти їдуть грати до Росії. Не бачу цьому жодних виправдань. Якщо футболіст каже, що йому нічого їсти – це не правда. Я не вітаю, коли футболіст їде в Росію для заробітків. Особисто я для себе вирішив, що поки не поїду до Росії. Це моя принципова точка зору", – цитує Левченка Sports.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко назвав маячнею інформацію про те, що він хотів отримати російське громадянство.

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