"Зоря" в історичному матчі програла в Лізі Європи

Луганська "Зоря" в 1-му турі Ліги Європи програла в гостях англійському "Лестеру". Зустріч на стадіоні "Кінґ Павер" проти номінального лідера групи G завершилася з рахунком 3:0.

Поєдинок увійшов в історію футболу. Уперше в основному раунді єврокубків гру судила арбітр-жінка – 36-річна французька рефері Стефані Фраппар.

У 2019 Фраппар обслуговувала матч за Суперкубок УЄФА між "Ліверпулем" і "Челсі", але в регулярному сезоні єврокубків жіноча бригада працює вперше.

"Лестер" із перших хвилин заволодів ініціативою, але без особливого загострення. Перший по-справжньому небезпечний момент несподівано створили гості. Кабан отримав м'яч після пасу Луньова, але не зміг переграти Шмейхеля з близької відстані.

Після цього англійці відразу активізувалися та змогли забити гол. Барнс пробив у штангу з лінії штрафного, м'яч відскочив у воротарський, де Медісон у метушні заштовхав круглого – 1:0.

Після того на полі точилася рівна боротьба. У луганчан явно не вистачало останнього паса, який міг би загострити ситуацію.

Замість цього, англійські футболісти на 45-й хвилині створили другий гол. Гарві Барнс отримав пас п'ятою від Іхеаначо, всі українські захисники перед ним розступилися, 22-річний хавбек добіг до Шевченка й легко перекинув українського голкіпера.

Після перерви картина гри не змінилася. "Лисиці" змогли закотити третій м'яч, зробивши рахунок розгромним.

"Лестер" Англія – "Зоря" Україна 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 29 Медісон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Іхеаначо.

Лестер – Шмейхель, Фофана, Фукс, Еванс (Морган, 82), Кастаньо (Джастін, 82), Менді, Барнс, Прат, Тілеманс (Чоудурі, 71), Медісон (Ундер, 65), Іхеаначо (Перес, 71).

Зоря – Шевченко, Іванисеня, Вернидуб, Фаворов (Руфат, 76), Юрченко, Кочергін (Гринь, 85), Кабаев (Перович, 65), Назарин, Луньов (Гладкий, 65), Хомченовський (Циганик, 76), Цвек.

Попередження: Тілеманс (12), Кабан (26), Вернидуб (77).

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім "Зорі" і "Лестера", у квартеті G присутні португальська "Брага" і грецький АЕК. Саме з "Брагою" українці вдома зіграють через тиждень, 29 жовтня.

4 жовтня київське "Динамо" в центральному матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі зіграло із "Зорею" внічию (1:1).