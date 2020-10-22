"Лестер" – "Зоря": дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Бронзовий призер чемпіонату України луганська "Зоря" у четвер, 22 жовтня, стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Команда Віктора Скрипника на виїзді зіграє з англійським "Лестером". Зустріч пройде на стадіоні "Кінг Пауер Стадіум". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Лестер – Зоря. Початок гри – о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛЕСТЕР – ЗОРЯ

Побачити поєдинок можна буде завдяки трансляції на каналі "Футбол 2", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, в прямому ефірі зустріч у Лестері покаже російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ЛЕСТЕР – ЗОРЯ

Очевидним фаворитом гри букмекери вважають команду з Лестера. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,33.

Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх "Зорі" досягають рівня 10,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати матч довірили жіночій бригаді арбітрів з Франції, яку очолює Стефані Фраппар.

Допомагати їй будуть лайнсвуменки Сіріль Мюн'є та Бенжамен Пажес. Роль четвертої рефері виконає Жоан Амель.

Стефані Флаппар стане першою жінкою, яка буде судити матч Ліги Європи

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Брендан Роджерс, головний тренер "Лестера":

– Ми повинні знайти варіанти, як стати більш креативними і успішними у завершенні атак. Сезон тільки розпочинається. Гравці прагнуть знайти свою фізичну форму і шлях до успіху. Очікуємо дійсно важкого матчу. У "Зорі" система гри, якій складно протистояти, вони прагнуть прорватися до воріт за допомогою двох нападників. У них великий досвід виступів у єврокубках.

Віктор Скрипник, головний тренер "Зорі":

– Хочеться в кожній грі показувати свій максимум. Як насправді складеться наша подальша доля, покажуть ці 6 ігор. У нас сильна група, але у футболі немає нічого неможливого. Завжди потрібно сподіватися на себе, на свої можливості, вірити в свою справу, працювати і удосконалити свої дії. Впевнений, що всі хлопці віддадуть максимум сил в майбутніх поєдинках, щоб гідно виступити і не підвести Україну на цьому рівні в такому престижному турнірі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Лестер": Шмейхель – Джастін, Фукс, Еванс, Кастаньо – Барнс, Менді, Тілеманс, Прат, Медісон – Іхеаначо

"Зоря": Шевченко – Хомченовський, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Іванисеня, Юрченко, Назарина, Кочергін – Кабаєв, Гладкий

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Зорі" з "Лестером" у Лізі Європи увійде до історії континентального футболу.