"Лестер" – "Зоря": дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Бронзовий призер чемпіонату України луганська "Зоря" у четвер, 22 жовтня, стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Команда Віктора Скрипника на виїзді зіграє з англійським "Лестером". Зустріч пройде на стадіоні "Кінг Пауер Стадіум". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Лестер – Зоря. Початок гри – о 22:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЛЕСТЕР – ЗОРЯ

Побачити поєдинок можна буде завдяки трансляції на каналі "Футбол 2", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, в прямому ефірі зустріч у Лестері покаже російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ЛЕСТЕР – ЗОРЯ

Очевидним фаворитом гри букмекери вважають команду з Лестера. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,33.

Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх "Зорі" досягають рівня 10,00.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати матч довірили жіночій бригаді арбітрів з Франції, яку очолює Стефані Фраппар.

Допомагати їй будуть лайнсвуменки Сіріль Мюн'є та Бенжамен Пажес. Роль четвертої рефері виконає Жоан Амель.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Брендан Роджерс, головний тренер "Лестера":

– Ми повинні знайти варіанти, як стати більш креативними і успішними у завершенні атак. Сезон тільки розпочинається. Гравці прагнуть знайти свою фізичну форму і шлях до успіху. Очікуємо дійсно важкого матчу. У "Зорі" система гри, якій складно протистояти, вони прагнуть прорватися до воріт за допомогою двох нападників. У них великий досвід виступів у єврокубках.

Віктор Скрипник, головний тренер "Зорі":

– Хочеться в кожній грі показувати свій максимум. Як насправді складеться наша подальша доля, покажуть ці 6 ігор. У нас сильна група, але у футболі немає нічого неможливого. Завжди потрібно сподіватися на себе, на свої можливості, вірити в свою справу, працювати і удосконалити свої дії. Впевнений, що всі хлопці віддадуть максимум сил в майбутніх поєдинках, щоб гідно виступити і не підвести Україну на цьому рівні в такому престижному турнірі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Лестер": Шмейхель – Джастін, Фукс, Еванс, Кастаньо – Барнс, Менді, Тілеманс, Прат, Медісон – Іхеаначо

"Зоря": Шевченко – Хомченовський, Абу Ханна, Вернидуб, Фаворов – Іванисеня, Юрченко, Назарина, Кочергін – Кабаєв, Гладкий

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Зорі" з "Лестером" у Лізі Європи увійде до історії континентального футболу.