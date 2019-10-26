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26 жовтня • оновлено в 14:11
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Вперше в історії! В Англії встановлено неймовірний футбольний рекорд

1.3т Читати матеріал російською

Футбольний клуб "Лестер" став першим клубом в історії вищого дивізіону чемпіонату Англії, якому вдалася найбільша перемога в гостьовому матчі.

Виїзний поєдинок 10-го туру Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона" завершився з рахунком 9:0. Колишнє досягнення належало "Манчестер Юнайтед", який переміг "Ноттінгем Форест" з рахунком 8:1 в 1999 році.

Також "Лестер" повторив результат МЮ, який в 1995 році розгромив удома "Іпсвіч" (9:0), і тепер ділить рекорд по найбільшій перемозі в АПЛ.

"Саутгемптон" – "Лестер" 0:9 (0:5, 0:4)

Голи: 0:1 – 10 Чілуелл, 0:2 – 17 Тілеманс, 0:3 – 19 Перес, 0:4 – 39 Перес, 0:5 – 45 Варди, 0:6 – 57 Перес, 0:7 – 58 Варди , 0:8 – 85 Медісон, 0:9 – 90, пенальті Варди.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Тег
ФК Лестер
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