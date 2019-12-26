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26 грудня • оновлено в 11:03
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Лестер – Ліверпуль: де дивитися онлайн, на якому каналі пряма трансляція

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В англійській Прем'єр-лізі у четвер, 26 грудня, відбудеться одне з найбільш інтригуючих протистоянь сезону.

У Лестері на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум" зустрінуться лідер чемпіонату "Ліверпуль" та його найближчий переслідувач "Лестер Сіті". Поєдинок "лисиць" і "червоних" викликав неймовірний інтерес не лише в Англії, але й по всій Європі.

Ліверпуль – Лестер

Ліверпуль – Лестер

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Побачити гру в Україні можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Setanta Sports. Початок зустрічі – о 22:00 за київським і о 23:00 за московським часом.

У Росії гру покаже стріммінговая платформа OKKO. А в Білорусі трансляцію з Лестера запланував у своїй ефірній сітці телеканалу "Беларусь 5".

Відзначимо, що це вже друга зустріч команда в нинішньому розіграші АПЛ. У жовтні "Ліверпуль" на своєму полі вирвав перемогу 2:1, забивши вирішальний м'яч з пенальті на п'ятій компенсованій хвилині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України та англійського "Вест Хема" Андрія Ярмоленкао отримав травму, і пропустить найважливіший відрізок сезону.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія Лестер
Теги
ФК Лестер ФК Ліверпуль
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