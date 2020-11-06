Леоненко заразився COVID-19

Колишній футболіст київського "Динамо", а нині експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктор Леоненко заразився коронавірусом.

Про це повідомив генеральний директор мовника Олександр Денисов в авторській програмі "Денисов Time".

"У нас самих на каналі дуже складна ситуація. У нас через одного хворіють у студії. Підтвердився, на жаль, через деякий час, коронавірус у Віктора Леоненка. COVID також у Володимира Крамара, в Ігора Бурбаса. Ну, загалом, покосило дуже конкретно. Хочу передати всім хлопцям, які дивляться: тримайтеся і будьте здорові, вболівайте тільки за футбол", – повідомив телеведучий.

Він додав, що також отримав позитивний тест. "Я тільки що отримав поштою лист. Він не дуже добрий. Я отримав аналіз, у мене COVID-19! Так, я серйозно говорю! Всі почали нервово маски поправляти", – резюмував Денисов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському "Динамо" дев'ять футболістів виявилися інфіковані коронавірусом.