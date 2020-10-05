Леоненко розкритикував гравців "Шахтаря" і назвав головну помилку Каштру

Головному тренеру донецького "Шахтаря" Луішу Каштру не вдається змусити своїх підопічних на 100% викладатися під час матчів національного чемпіонату.

Про це заявив колишній гравець київського "Динамо", а нині експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко. Коментуючи нічию "гірників" з "Десною" в п'ятому турі Прем'єр-ліги, він назвав причини невдач "помаранчево-чорних" на старті сезону.

"Для мене найголовніша проблема в "Шахтарі" – неправильна тактика. Вони повільно контролюють м'яч. Кожен футболіст тримає його по 5-7 секунд. Мені здається, Луїш Каштру не може просто змусити гравців атаки відпрацьовувати в обороні. Багато втрат. В атаку біжать всі, а назад – чекають таксі. Третій матч "Шахтар" починає з фори супернику. А це відразу нерви", – підкреслив Леоненко в ефірі програми.

Відзначимо, що з п'яти матчів УПЛ нового сезону діючі чемпіони виграли лише два.

Як повідомляв OBOZREVATEL, два футболісти донецького "Шахтаря" Андрій Пятов і Тарас Степаненко заразилися коронавірусом.