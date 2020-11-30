Леоненко розкритикував футболістів "Шахтаря"

Олександр Чеканов Футбол 10:27, 30.11.2020

Багато гравців донецького "Шахтаря" не відповідають рівню команди та її завданням у Лізі чемпіонів.

Таку думку в ефірі програми "Великий футбол" висловив ексфутболіст київського "Динамо", а нині телеексперт Віктор Леоненко. Коментуючи поразку "гірників" від німецької "Боруссії" 0:4, він вказав на індивідуальні помилки гравців команди Луїша Каштру.

"Всі говорять про COVІD-19. Таке відчуття, що він тільки у "Шахтаря". Найголовніше не коронавірус, не фізична форма. Подивіться, хто робить помилки – це одні й ті самі люди. Якщо ти робиш помилки, то ти готуйся як завгодно. Порахуйте, наприклад, скільки помиляється Кривцов. "Шахтар" чомусь не вміє пресингувати. Виникає питання, за що вони отримують великі гроші? Головна причина в тому, що деякі гравці не відповідають рівню "Шахтаря", – сказав Леоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук жорстко висловився про команду, зазначивши, що вона досягла дна.

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