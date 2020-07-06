Леоненко про поразку "Динамо" від "Шахтаря": у Лужного, крім матюків, нічого немає

Олександр Чеканов Футбол 13:28, 6.07.2020 Оновлено: 13:36, 6.07.2020

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Лужний не зміг цензурно оцінити гру команди в матчі 29-го туру УПЛ з "Шахтарем".

Про це розповів інший ексгравець "біло-синіх", експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко.

"Перевага в складі і майстерності. Зараз 20 очок відриву. Я з Лужним розмовляв. У нього, крім матюків, нічого немає. Перший тайм обговорювати не варто. "Динамо" просто було присутнє. Вони хоч трохи згладили гру тим, що в другому таймі два голи забили. "Шахтар" у першій половині зустрічі зробив результат, а потім розслабився. Хоч там і молоді", – заявив Леоненко в ефірі передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло "Шахтарю" всі чотири дербі сезону в межах чемпіонату країни. Крім того, кияни повторили особистий антирекорд за кількістю поразок у сезоні.

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