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Леоненко про поразку "Динамо" від "Шахтаря": у Лужного, крім матюків, нічого немає

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
2,6 т.
'Динамо' програло 'Шахтарю' всі матчі поточного сезону УПЛ

"Динамо" програло "Шахтарю" всі матчі поточного сезону УПЛ. ФК "Динамо" Київ

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Лужний не зміг цензурно оцінити гру команди в матчі 29-го туру УПЛ з "Шахтарем".

Про це розповів інший ексгравець "біло-синіх", експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко.

"Перевага в складі і майстерності. Зараз 20 очок відриву. Я з Лужним розмовляв. У нього, крім матюків, нічого немає. Перший тайм обговорювати не варто. "Динамо" просто було присутнє. Вони хоч трохи згладили гру тим, що в другому таймі два голи забили. "Шахтар" у першій половині зустрічі зробив результат, а потім розслабився. Хоч там і молоді", – заявив Леоненко в ефірі передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло "Шахтарю" всі чотири дербі сезону в межах чемпіонату країни. Крім того, кияни повторили особистий антирекорд за кількістю поразок у сезоні.

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