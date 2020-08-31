Леоненко про перемогу "Динамо" у Суперкубку: фарту я тут не бачу

Донецький "Шахтар" сам винен у поразці від київського "Динамо" в Суперкубку Україну-2020.

Таку думку висловив колишній гравець столичної команди, та нині телеексперт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко. За його словами, "гірників" спідвела виконавська майстерність деяких гравців.

"Мірча змусив всіх відбирати м'яч. Фарту я тут не бачу, тому що оборона "Шахтаря" сама допомогла забивати "Динамо". Коли ти не забиваєш, починаєш нервувати і поспішати. А тут "Шахтар" взагалі почав з фори. Чому не реалізували свої моменти? Це майстерність. Треба спати з м'ячем. Нефарт – це 10 штанг, 15 раз врятував Бущан. А коли ти з метра мажеш, то це майстерність", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, "Динамо" обіграло "Шахтар" в Суперкубку з рахунком 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар "Шахтаря" Андрія Пятов пояснив поразку від "Динамо" у Суперкубку 100%-реалізацією гольових моментів у киян.

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