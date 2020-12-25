Леоненко про перехід Мілевського до "Минаю": буде мучитися

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко не вірить в успішне повернення Артем Мілевського в українську Прем'єр-лігу.

Коментуючи перехід 35-річного нападника до "Минаю", експерт програми "Великий футбол" зазначив, що сподівається помилитися у своєму прогнозі.

Леоненко оцінив перехід Мілевського до "Минаю".

"Це його особисте рішення і коментувати немає сенсу. А з приводу гри: буде мучитися, як і весь "Минай". Як і багато команд УПЛ. Сподіваюся помилитися. Скільки він заб'є голів? Думаю, він сам не знає. Важливіше, скільки гольових передач віддасть", – написав Леоненко в соціальній мережі Instagram, відповідаючи на запитання вболівальників.

Леоненко назвав головне завдання Мілевського.

Нагадаємо, Мілевський підписав контракт на півтора року з новачком Прем'єр-ліги. Пізніше ЗМІ розкрили розмір зарплати Артема в новій команді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський розповів про свою мотивацію після переходу до "Минаю".