Леоненко про дебютанта УПЛ: люди коронавірусом десь років зо два хворіли

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко висміяв гру Винниківської "Руху" в першому турі Прем'єр-ліги.

Дебютант елітного дивізіону поступився полтавській "Ворсклі" 2:5, що і викликало обурення в експерта програми "Великий футбол", який згадав про пандемію коронавірусу.

"Ворскла" ще нічого не робила, а вже вигравала 2:0! Треба це виділяти. Тут якщо брати в цілому, то дуже добре, що у хлопців буде три тижні на підготовку до другого матчу. За браком з боку гравців "Руху" можна зробити висновок, що люди коронавірусом десь років зо два хворіли, а потім відразу вийшли на поле. Сподіваюся, що "Рух" ще посилиться", – сказав Леоненко в ефірі передачі.

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