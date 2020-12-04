Леоненко похвалив "Динамо" за матч із "Ювентусом"

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко, відомий своєю критикою на адресу "біло-синіх", несподівано похвалив команду після поразки від "Ювентуса" в Лізі чемпіонів.

В ефірі програми "Ніч Ліги чемпіонів" телеексперт зазначив, що кияни здорово провели кінцівку першого тайму. Крім того, Леоненко підкреслив, що динамівців зламав другий гол Кріштіану Роналду, який, на думку ексфутболіста, було забито з порушенням правил.

"Думаю, що рахунок не по грі. Проблема "Динамо" в тому, що вони кидають грати після другого голу. Я згоден, що він був несправедливим. Мората був поза грою, ще й заважав Бущану. З приводу пенальті на Вербічі – я вважаю, що він пізно впав. Тому суддя і VAR мали рацію. Просто не повірила йому, він впав, коли захисник прибрав руки. "Динамо" добре провело кінцівку першого тайму і початок другого", – сказав експерт каналів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив у ворота київського "Динамо" 750-й гол у кар'єрі.

Поразка від італійців ніяк не вплинула на позиції кияни. У разі перемоги або нічиєї 0:0, 1:1 або 2:2 команда Мірчі Луческу продовжить свої виступи в Лізі Європи.