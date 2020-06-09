Леоненко підтримав Луческу за критику екстренера "Шахтаря"

Олександр Чеканов Футбол 17:44, 9.06.2020

Експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко підтримав слова екснаставника донецького "Шахтаря" Мірчі Луческу про його наступника Паулу Фонсека.

Румунський фахівець раніше заявив, що з португальським тренером "гірники" просто втратили час, з чим висловив згоду Леоненко.

Віктор Леоненко
XSPORT

"Шахтар" стане чемпіоном, я це сказав ще рік тому. Можна їх тільки привітати з хорошою грою. Ванга? Так я просто розбираюся у футболі. Став будь-якого тренера в "Шахтар", і нічого не зміниться. Головне – що Луческу залишив хорошу команду. Я з ним згоден, що при Фонсеці "Шахтар" три роки втратив. Чому? Тому що нікого не продали за цей час, по суті. Він нікого не виховав. А для мене головне – навіть не перше місце, а саме виховання футболістів", – заявив колишній динамівець в ефірі програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" в результативному матчі обіграв "Десну" в УПЛ.

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