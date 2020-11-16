Леоненко напророкував проблеми збірній України у матчі зі Швейцарією

Збірній України очікує важка гра в шостому турі Ліги націй з командою Швейцарії.

Таку думку в ефірі програми "Великий футбол" висловив ексгравець київського "Динамо", а нині телеексперт Віктор Леоненко. За його словами, українцям для того, щоб утриматися в елітному дивізіоні турнірі необхідна вдача.

"Хочу нагадати, що навіть сам головний тренер Андрій Шевченко говорив, що в якійсь мірі нам пощастило, коли ми обіграли швейцарців у домашньому матчі. Тому потрібно вистояти, і потрібна вдача. Ми не вміємо грати першим номером з серйозними суперниками. Швейцарія – серйозний суперник, іспанці забили їм лише на 89-й хвилині, тобто, відскочили. Нам буде непросто. Половини команди немає, чотири вибулих гравця. Потрібно вистояти і розраховувати на везіння", – сказав Леоненко.

Нагадаємо, збірна України випереджає команду Швейцарії на три очки в турнірній таблиці групи 4 дивізіону А Ліги націй. Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 листопада. У домашній грі українці здобули перемогу 2:1.

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