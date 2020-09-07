Леоненко назвав причини поразки України від Іспанії у Лізі націй

Головною причиною поразки збірної України від команди Іспанії у Лізі націй стало невміння атакуючих гравців "жовто-синіх" діяти у відборі м'яча.

Таку думку висловив ексфутболіст київського "Динамо", а нині телеексперт Віктор Леоненко. Він зазначив, що у грі в Мадриді українці припустилися неймовірної кількості помилок.

"У грі з Іспанією потрібно говорити про грубі помилки. Був непотрібний пенальті, потім Рамос перекинув м'яч через Пятова. Купа дитячих помилок. Потрібно робити висновки і набиратися досвіду. У нас просто раніше не було таких суперників. Наші гравці в середині поля практично не вміють відбирати м'яч. Малиновський, Зінченко та Марлос гарні в атаці, але не в відборі", – заявив Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України програла Іспанії, пропустивши чотири м'ячі. Колишній гравець "жовто-синіх" В'ячеслав Шевчук зізнався, що не впізнає команду після карантину.

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