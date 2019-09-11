Легіонери "Динамо" зустрілися зі звільненими моряками

Футболісти київського "Динамо" зустрілися з українськими моряками, які нещодавно були звільнені з російського полону.

"Сьогодні ми зустріли справжніх героїв України", — написав у Instagram 22-річний данський півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд англійською та українською мовами.

Дуелунд сфотографувався з моряками разом із 27-річним уругвайським хавбеком "Динамо" Карлосом де Пеною.

Також на фото видно інших футболістів київського клубу — Дениса Бойка, Сідклея, Йосипа Пиварича, Артема Бєсєдіна та Мохаммеда Кадірі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, звільнений український моряк розповів про російський полон, де йому пропонували перейти на бік ворога.

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