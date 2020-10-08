Легіонер "Шахтаря: НСК "Олімпійський" не належить "Динамо"

Півзахисник "Шахтаря" Манор Соломон задоволений переїздом команди на столичний на НСК "Олімпійський".

Ізраїльтянин вважає, що не можна вважати цю арену, що належить виключно "Динамо".

"Ця арена не належить "Динамо", а Києву і Україні. Тому ми можемо там грати. Для нас це дуже хороший варіант, так як ми базуємося тут і нам більше не потрібно подорожувати так багато. Це істотно полегшує нам життя. Можливо, на "Олімпійському" нас будуть підтримувати більше вболівальників, ніж в Харкові. Знаю, що багато людей з Донецька переїхали до Києва. Сподіваюся, вони будуть ходити на наші матчі. Думаю, ігри Ліги чемпіонів або фінал між "Шахтарем" і "Динамо" могли б зібрати повний НСК", – цитує Соломона tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня донецький "Шахтар" підписав трирічну угоду зі столичним НСК "Олімпійський" і відкриє там офіс.

Гендиректор стадіону Валентин Груздєв пояснив, як НСК будуть ділити "Динамо" і "Шахтар"

Раніше генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав переїзд його команди на НСК "Олімпійський" виграшним для киян.