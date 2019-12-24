Головна Новини
24 грудня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Легіонер "Динамо" заговорив про проблему з клубом

1.9т
Читати матеріал російською

25-річний парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес, права на якого належать київському "Динамо", найближчим часом має намір змінити команду.

Дерліс Гонсалес

Дерліс Гонсалес

Futebol Santista

З літа 2018 року футболіст виступає в складі бразильського "Сантоса" на правах оренди. За даними Tigosports, в даний час Дерліс хоче перейти в парагвайську "Олімпію", проте перешкодою може стати недостатня платоспроможність команди з Парагваю.

Новини
Зоряного легіонера Динамо вигнали з основного складу: названа причина

"Є проблема з досягненням угоди з "Динамо". Сподіваюся, ця ситуація вирішиться швидко", – зазначив Гонсалес в коментарі засобам масової інформації.

Нагадаємо, у Гонсалеса ще півроку орендної угоди з "Сантосом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з легіонерів "Динамо" сказився під час матчу з "Шахтарем" і обматюкав головного тренера Олексія Михайличенка.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Дерліс Гонсалес
Місце
Бразилія
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги