Легіонер "Динамо" заговорив про проблему з клубом

25-річний парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес, права на якого належать київському "Динамо", найближчим часом має намір змінити команду.

Дерліс Гонсалес Futebol Santista

З літа 2018 року футболіст виступає в складі бразильського "Сантоса" на правах оренди. За даними Tigosports, в даний час Дерліс хоче перейти в парагвайську "Олімпію", проте перешкодою може стати недостатня платоспроможність команди з Парагваю.

"Є проблема з досягненням угоди з "Динамо". Сподіваюся, ця ситуація вирішиться швидко", – зазначив Гонсалес в коментарі засобам масової інформації.

Нагадаємо, у Гонсалеса ще півроку орендної угоди з "Сантосом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з легіонерів "Динамо" сказився під час матчу з "Шахтарем" і обматюкав головного тренера Олексія Михайличенка.

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