Легіонер "Динамо" забив зі своєї половини поля в товариському матчі

Уругвайський півзахисник київського "Динамо" Карлос де Пена забив приголомшливий гол ударом зі своєї половини поля в товариському матчі проти норвезького Стремсгодсета.

На останніх хвилинах першого тайму столичний клуб заробив право на штрафний удар на своїй половині поля прямо біля центрального кола. Легіонер киян помітив, що голкіпер норвежців занадто далеко вийшов з воріт і спробував скористатися втратою його концентрації. Як бачимо, йому вдався справжній шедевр.

Карлос де Пена XSport

Це другий матч "Динамо" на других зимових зборах команди, які проходять у Туреччині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 5 лютого, відбувся дебютний контрольний поєдинок киян у Белеку. Підопічні Олексія Михайличенка декласували словенську "Олімпію".

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