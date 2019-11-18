Легіонер "Динамо" забив прямим ударом з кутового, оформивши покер у матчі: відео шедевра

Уругвайський легіонер київського "Динамо" Карлос Де Пена став справжнім героєм спарингу "біло-синіх" з сусідами з "Оболонь-Бровар".

Команда Олексія Михайличенка за відсутності гравців національних збірних провела з "пивоварами" товариський матч, в якому здобула переконливу перемогу – 5:0. Чотири м'ячі на свій рахунок записав саме Де Пена.

ФК "Динамо" Київ

Окрасою гри став гол на 45-й хвилині зустрічі на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Уругваєць зважився на удар від кутового прапорця, чим поставив у глухий кут воротаря "Оболоні". Голкіпер не очікував такого трюку від суперника і не зміг відбити постріл Де Пени.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Жерсон Родрігес відзначився забитим м'ячем у матчі відбору Євро-2020.

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