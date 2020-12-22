Легіонер "Динамо" забив черговий гол у чемпіонаті Іспанії

Нападник київського "Динамо" Фран Соль, який виступає за "Тенеріфе" на правах оренди, відзначився голом у матчі іспанської Сегунди проти "Жирони".

На 7-й хвилині господарі відкрили рахунок, а на 35-й форвард подвоїв їхню перевагу. Він опинився в потрібний час у потрібному місці та замкнув навіс партнера по команді на дальній штанзі, встановивши остаточний результат поєдинку – 2:0.

Перемога дозволила "Тенеріфе" вийти із зони вильоту. Тепер у команди 20 очок після 19 матчів, що на один пункт більше, ніж у 19-го "Алькоркона". "Жирона", навпаки, веде боротьбу за підвищення в класі і відстає від шостої позиції на 3 бали.

Фран Соль взяв участь у 15 поєдинках клубу в нинішньому сезоні, відзначившись трьома голами і однією результативною передачею. Його орендна угода з "Тенеріфе" діє до літа 2021 року.

Нагадаємо, що за 1,5 року в "Динамо" іспанський нападник зіграв 23 матчі і записав на свій рахунок 4 м'ячі і 2 асисти.

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