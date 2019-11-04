Легіонер "Динамо" сказився під час матчу з "Шахтарем" і обматюкав Михайличенко: відео

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес влаштував істерику на лавці запасних під час матчу 1/8 фіналу Кубка України з "Шахтарем".

Футболіст збірної Люксембургу був незадоволений рішенням тренерського штабу не випускати його на поле. Родрігес висловлював претензії наставникам. Апогеєм став гол Тараса Степаненка на останній хвилині основного часу, завдяки якому "гірники" зуміли перевести гру в овертайм.

Форвард "Динамо" буквально сказився – він кілька разів сильно вдарив по навісу над лавою запасних, потім вилаявся на адресу головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка, а після свистка про закінчення 90 хвилин гри саркастично поаплодував у сторону наставника.

Нагадаємо, "Динамо" в результаті здобуло перемогу в додатковий час і вперше в своїй історії вибило "Шахтар" із розіграшу національного кубка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило ключового футболіста напередодні матчу з "Шахтарем" у чемпіонаті України, який відбудеться 10 листопада.

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