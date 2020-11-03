Легіонер "Динамо" розповів про здоров'я гравців, які прилетіли на матч з "Барселоною"

Уругвайський півзахисник "Динамо" Карлос де Пена заявив, що всі футболісти, які прилетіли до Барселони, почувають себе добре.

Незважаючи на це, в інтерв'ю виданню Cadena Cope легіонер киян відзначив, що у більшості гравців хвороба може протікати безсимптомно. Він додав, що всі члени команди серйозно ставляться до коронавірусу, але в самій Україні ситуація не найкраща.

"Ситуація не ідеальна, ми знаємо. Багато наших футболістів заразилися COVID-19. Ми з нетерпінням чекаємо результатів додаткових тестів. На щастя, всі гравці, які прилетіли в Барселону, почувають себе добре, але в більшості випадків коронавірус проходить безсимптомно, тому важко зрозуміти, тобто він у тебе чи ні. У багатьох частинах світу люди не поважають COVID-19. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб убезпечити один одного та всіх оточуючих. Але що стосується України, то в ній справи йдуть не найкращим чином", – цитує слова Де Піни видання europapress.es.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч третього туру Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Динамо" можуть перенести.