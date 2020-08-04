Легіонер "Динамо" повернеться в російський клуб – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 15:19, 4.08.2020

Центральний захисник "Динамо" Мохаммед Кадірі повернеться в тульський "Арсенал", кольори якого він захищав у 2018-2019 роках.

"Місто самоварів, пряників і зброї. Забирає свій подарунок назад", – написано в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Кадір повернеться в оренду в тульський "Арсенал"
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Пізніше це повідомлення розшифрував головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

"Перекладаю: Кадірі – оренда в "Арсенал" Тула", – пояснив журналіст.

Кадір повернеться в оренду в тульський "Арсенал"
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Відзначимо, що ганський футболіст перейшов у "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи і віддав чотири асисти. Його контракт з киянами діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівим захисником "Динамо" Віталієм Миколенком зацікавилися знамениті команди Італії та Англії.

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