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Легіонер "Динамо" повернеться в російський клуб – ЗМІ

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,8 т.
Мохаммед Кадірі в складі тульського 'Арсеналу' проти 'Спартака'

Мохаммед Кадірі повернеться в тульський "Арсенал".

Центральний захисник "Динамо" Мохаммед Кадірі повернеться в тульський "Арсенал", кольори якого він захищав у 2018-2019 роках.

"Місто самоварів, пряників і зброї. Забирає свій подарунок назад", – написано в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Кадір повернеться в оренду в тульський "Арсенал"

Кадір повернеться в оренду в тульський "Арсенал" Telegram

Пізніше це повідомлення розшифрував головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

"Перекладаю: Кадірі – оренда в "Арсенал" Тула", – пояснив журналіст.

Кадір повернеться в оренду в тульський "Арсенал"

Кадір повернеться в оренду в тульський "Арсенал" Telegram

Відзначимо, що ганський футболіст перейшов у "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи і віддав чотири асисти. Його контракт з киянами діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівим захисником "Динамо" Віталієм Миколенком зацікавилися знамениті команди Італії та Англії.

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