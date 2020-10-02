Легіонер "Динамо" полетів з Києва, натякнувши на те, що йде з команди

Іспанський нападник "Динамо" Фран Соль натякнув на те, що незабаром залишить київський клуб.

Легіонер столичної команди опублікував у себе в Instagram фотографію з літака та супроводив її написом: "Скоро".

Соль останнім часом рідко з'являвся на полі, в нинішньому сезоні виходячи виключно на заміну. Він відіграв сумарно 54 хвилини в двох поєдинках української Прем'єр-ліги і 29 хвилин у матчі за Суперкубок України проти "Шахтаря".

Прийшовши в "Динамо" взимку 2019 року він взяв участь у 23 іграх за команду у всіх турнірах, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, найбільш вірогідним наступним клубом Соля є "Тенеріфе", який виступає у другому за силою іспанському дивізіоні.